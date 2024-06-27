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Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...

стал(а) больше пить из-за психологической напряженности 22.1%

стал(а) больше пить, потому что меня засасывает 3.4%

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​Россияне недовольны бесполезной работой

Каждый второй россиянин тратит четверть рабочего времени на бесполезные задачи

​Россияне недовольны бесполезной работой
Фото: ru.freepik.com

6 из 10 россиян время от времени вынуждены выполнять обязанности, которые они считают бесполезными. В среднем на ненужную работу тратится до 28% рабочего времени. У молодежи эта цифра может достигать трети рабочего дня, тогда как у людей старше 45 лет - четверти, следует из результатов опроса сервиса Superjob.

41% россиян считают свою работу полезной и осмысленной, причем женщины чаще выражают такую уверенность, чем мужчины (44% против 37%). Среди молодых людей до 34 лет лишь 27% считают, что их работа всегда имеет смысл. Среди старшего поколения этот показатель выше.

Исследование также показало, что наибольшее число людей, которые считают свою работу полезной и осмысленной, среди главных бухгалтеров (56%), операторов колл-центров (53%) и продавцов (51%). Врачи также высоко оценили значимость своей профессии: 55% назвали свой труд исключительно полезным. Тем не менее многие из них также указали на время, потраченное на бессмысленные обязанности, которые составляют до трети рабочего времени.


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Сегодня в 16:26, просмотров: 224, комментариев: 0
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