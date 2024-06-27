Фермеры Сургутского района получат субсидии на сумму более 300 млн рублей

В Сургутском районе в 2024 году фермерам и товаропроизводителям выделили субсидии на сумму свыше 300 млн рублей. Более 30% от годового объема они уже получили, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«На предоставление финансовой поддержки с фермерами и товаропроизводителями заключено 32 соглашения. За пять месяцев аграриям выплатили более 30% от годового объема субсидий, который на 2024 год составляет почти 310 млн рублей», - написал Андрей Трубецкой.

Из общей суммы в 102,9 миллиона на развитие животноводства направили 93,7 млн рублей, на поддержку рыбной отрасли — 9,2 млн рублей.

Меньше чем за полгода хозяйственники произвели: 450 тонн молока, 3229 тонн мяса, 1 764 тысяч яиц и 369 тонн рыбы. За пять лет — 10 925 тонн молока, 41 252 тонны мяса, 34 722 тысяч яиц и 3 172 тонн рыбной продукции.

Основной поставщик сельхозпродукции в районе - ООО «Обь-регион». Предприятие производит 84% мяса от общего объема продукции в муниципалитете и 65% — Югры. В натуральном выражении — 6,5 тысячи тонн мяса птицы.