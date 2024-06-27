Специалисты АО «Транснефть – Сибирь» выполнили подключение новых объектов и завершили комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных Томской и Тюменской областях. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы семи магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На НПС «Раскино» выполнены работы по отключению от технологических трубопроводов МН Александровское – Анжеро-Судженск магистрального насосного агрегата для последующей замены на новый. Планируемое к установке насосное оборудование обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

Также проведены ремонт и замена запорной арматуры на современные аналоги, выполнена вырезка дублирующих задвижек и приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов. Установленное оборудование при эксплуатации отличается высокой степенью надежности и герметичности.

На перемычке между основной и резервной нитками МН Тюмень – Юргамыш устранен дефект методом «вырезки» катушки для повышения надежности трубопровода.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты нефтепроводного предприятия функционируют в штатном режиме. Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.