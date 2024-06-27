В республике Коми девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельс

Накануне, 26 июня, в республике Коми произошел сход пассажирского поезда. Девять вагонов сошли с рельс в районе города Инта, сообщает РЖД.

«26 июня в 18:12 по МСК на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск», ― говорится в сообщении.

Причина происшествия на данный момент не известна. К поезду были направлены оперативные службы.

«АО «ФПК» окажет материальную помощь пострадавшим во время схода пассажирского поезда на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги (Республика Коми)», ― добавили в сообщении.

Для вывоза пассажиров был отправлен дополнительный состав, в котором находится медицинская бригада.

В настоящее время движение поездов по участку Инта-1 ― Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути.