Госдума приняла проект о возврате индексации работающим пенсионерам

Сегодня, 26 июня, на пленарном заседании Государственная Дума приняла законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такой указ внесли в Госдуму все депутаты фракции «Единая Россия» 20 июня, сообщают РИА Новости.

«Законопроект, возобновляющий этот механизм, был внесен в Госдуму всеми депутатами фракции «Единая Россия» 20 июня, проект был поддержан правительством РФ и профильным комитетом Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов», — говорится в сообщении.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, с 2025 года повышение страховой пенсии проведут дважды:

— индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции;

— индексация с 1 апреля 2025 года по стоимости индивидуального пенсионного коэффициента.

Индексация затронет и работающих и неработающих пенсионеров, процент индексации страховой пенсии также будет одинаковым.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что те средства, которые работающий пенсионер недополучил за восемь лет (с 2016 по 2024 год), будут восстановлены, когда он перестанет работать.

«Индексация работающим пенсионерам будет исчисляться не от той «замороженной» пенсии, которую они получают сейчас, а от максимальной, которая была бы им положена, если бы они не работали», — добавили в сообщении.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб указала, что достигнутая с учетом индексации сумма повышения прибавиться к пенсии, которую пенсионер получает «на руки», а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить только после увольнения.