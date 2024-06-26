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​Госпошлина за развод в России может вырасти в восемь раз

В России предложили увеличить госпошлину за развод до пяти тысяч рублей

​Госпошлина за развод в России может вырасти в восемь раз
Фото: ru.freepik.com

Министерство финансов РФ предложило увеличить размер ряда государственных пошлин. Так, за расторжение брака придется заплатить не 650 рублей, а пять тысяч, рассказали в РБК со ссылкой на проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня.

«Речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. Развод происходит в суде, если у супругов есть несовершеннолетние дети или же один из супругов не согласен на расторжение брака. В остальных случаях он может быть произведен напрямую органом ЗАГС», − говорится в сообщении.

Кроме того, поправки могут коснуться следующих пошлин:

  • За государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени − с 1 600 до 5000 рублей.
  • За выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей − с 1 300 до 2 000 рублей.
  • За рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 до 400 тысяч рублей.
  • За рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, — с 16 до 50 тысяч руб.
  • За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, — с 650 до 700 рублей.
  • За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния вырастет с 350 до 500 рублей.
  • За выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов — с 200 до 350 рублей.

Подчеркнем, что нововведения могут вступить в силу с 1 января 2025 года.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 195, комментариев: 0
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