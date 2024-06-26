Бизнесмены Тюменской области и Башкортостана обменялись опытом

С рабочим визитом в Республику Башкортостан отправилась деловая делегация из Тюменской области. В составе команды – представители регионального департамента инвестполитики, Инвестиционного агентства, Торгово-промышленной палаты и органов местного самоуправления.

Тюменская делегация планирует изучить и обменяться передовым региональным опытом в сфере инвестиционной политики и развития муниципалитетов.

«Изучение и применение лучших региональных практик позволит повысить эффективность инвестиционной политики и улучшить инвестиционный климат в муниципалитетах, что особенно важно в условиях необходимости активизации экономического развития территорий», – отмечает начальник управления инвестиций, продвижения внешних связей регионального департамента инвестполитики Александра Лямина.

В рамках визита состоялась рабочая встреча с представителями Правительства Башкортостана. Делегация Тюменской области поделилась опытом внедрения муниципального инвестиционного стандарта и брендинга территорий. Коллеги из Башкортостана рассказали о практике по созданию и развитию института «бизнес-шерифов».

Инвесткоманда ознакомилась с работой Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, а также посетила Центр управления Республикой Башкортостан – региональную систему мониторинга и оперативного реагирования на различные ситуации.

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».