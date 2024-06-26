Здание коррекционной школы №2 в Тюмени достроят в 2026 году

В Тюмени идет строительство школы №2 для детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми интеллектуальными возможностями. Как сообщают главном управлении строительства Тюменской области, возведение новой школы ведётся в тесном сотрудничестве с коллегами из сферы образования.

В новом здании для детей будут созданы современные комфортные условия, которые предусмотрены в федеральных адаптированных программах. В департаменте образования отмечают, что ученикам этой школы программой предусмотрено профессионально-трудовое обучение. Поэтому в учебном заведении запланировано семь направлений подготовки. Здесь будут оборудованы слесарные и гончарные мастерские, классы для обучения кулинарному и швейному делу, растениеводству.

Контракт на строительство школы общей площадью 21 тыс. кв. метров заключен в начале 2024 года. Она рассчитана на 1100 учащихся. В центральном блоке разместятся большая входная группа, столовая на 550 мест, два спортивных зала и актовый зал. На территории школы будет оборудовано спортивное ядро, площадки для активного и спокойного отдыха. Строительство планируют завершить летом 2026 года.

В Главном управлении строительства Тюменской области сообщают, что на 2024-2026 годы в регионе запланирован ввод 34 объектов соцкультбыта, из них 21 – это школы, большая часть которых будет возведена в малых населённых пунктах.