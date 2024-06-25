16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,2770   EUR  93,7347  

Новости

Больше новостей
Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...
Комментировать
0
Вы поддерживаете отмену ЕГЭ?
Комментировать
0
Больше опросов

​Ученые тюменского и китайского аграрных вузов планируют совместную работу

Тюменские и китайские ученые сотрудничают в сфере агрономии

​Ученые тюменского и китайского аграрных вузов планируют совместную работу
Департамент АПК Тюменской области

Ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья посетили Хэйхэский университет и Хейлунцзянскую академию в КНР. Специалисты из Тюмени оценили лаборатории китайских академии и университета, а также побывали на опытном поле.

Как сообщает департамент АПК Тюменской области, взаимодействие в области науки стало возможным благодаря «Китайско-российскому соглашению о сотрудничестве молодежи в области научных исследований», подписанному между Хэйхэским университетом и ВСМУиС, членом которого является Аграрный университет.

Точками соприкосновения между китайским и тюменским университетами являются агрономия и экология. В частности, это выращивание сои, бобовых культур, сохранение и восстановление плодородия почв, защита растений, использование и разработка удобрений.

«Китайские коллеги крайне заинтересованы в международных контактах и предложили совместную работу на своей базе», – сообщила председатель Совета молодых ученых кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Екатерина Коваль.

Научная поездка в КНР состоялась в рамках ежегодного совещания Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений, ХХ Международного молодежного форума «Приоритетные вызовы для молодых ученых агропромышленного комплекса» и Летней школы молодых ученых «Приоритет-2030: Аграрная наука – билет в будущее».


нравится (0) не нравится (0)
25 июня в 23:58, просмотров: 71, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Россияне массово отказываются от поездок в Крым 794
  2. ​Еще одна трагедия на воде: 18-летний парень утонул в Сургутском районе 581
  3. ​В ХМАО ребенка насмерть задавило грузовым лифтом 518
  4. ​Пенсионерам Сургута напомнили об 11 бесплатных дачных маршрутах 480
  5. ​В западно-жилой район Сургута подали ГВС 444
  6. ​В Сургутском районе при ДТП пострадал водитель 431
  7. Тарифы на электроэнергию в Югре вырастут на 8,7 процента 409
  8. В Сургуте пройдут антитеррористические учения 26 июня 395
  9. ​Сургутянка доверилась мошенникам и лишилась 53 тысяч рублей 394
  10. В Сургуте два маленьких велосипедиста получили переломы костей черепа 387
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4095
  2. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 2608
  3. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 2154
  4. ​На пост мэра Сургута претендуют еще четыре человека 1990
  5. ​Депутат Думы Югры Ринат Айсин заявился на пост мэра Сургута 1869
  6. Пешеходный маршрут «Сургутский Кремль» открыт для широкой аудитории 1829
  7. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 1733
  8. ​В Сургуте иномарка влетела в ТЦ 1630
  9. ​Главный дорожник ХМАО переходит на работу в правительство Алтая 1566
  10. Время, вперёд! 1533
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 6689
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 6201
  3. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5920
  4. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5502
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5323
  6. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4577
  7. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4437
  8. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4095
  9. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 3988
  10. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3742

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика