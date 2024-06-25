16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,2770   EUR  93,7347  

Новости

Больше новостей
Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...
Комментировать
0
Вы поддерживаете отмену ЕГЭ?
Комментировать
0
Больше опросов

​Службы занятости трудоустраивают на лето тюменских школьников

В Тюменской области подготовлены рабочие места для подростков

​Службы занятости трудоустраивают на лето тюменских школьников
Фото: admtyumen.ru

С 24 по 28 июня в Тюменской области проходит тематическая неделя, посвященная работе органов службы занятости населения. В рамках недели запланирована обширная профориентационная программа для подростков, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В районах области пройдут профориентационные акции «Летний лагерь – территория профориентации», знакомящие подростков с рынком труда и самыми востребованными профессиями, а также профтуры на предприятия региона, направленные на повышение престижа рабочих профессий.

24 июня в Тюмени проходит уникальное мероприятие, которое поможет школьникам старше 14 лет найти работу на лето и получить ценный опыт. Ярмарку трудоустройства для несовершеннолетних «Трудовая занятость подростков» организует кадровый центр «Работа России».

Рабочие места, подходящие для трудоустройства несовершеннолетних, предложат работодатели из различных отраслей. Подростки старше 14 лет на период летних каникул смогут найти себе работу по вакансиям: помощник швеи, повар-кассир, помощник библиотекаря, официант, документовод, агент по рекламе и др.

Неделя занятости завершится крупнейшим кадровым событием года – 28 июня состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства. Мероприятия ярмарки будут направлены на широкую семейную аудиторию, сообщают организаторы.


нравится (0) не нравится (0)
25 июня в 23:49, просмотров: 79, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Россияне массово отказываются от поездок в Крым 794
  2. ​Еще одна трагедия на воде: 18-летний парень утонул в Сургутском районе 579
  3. ​В ХМАО ребенка насмерть задавило грузовым лифтом 518
  4. ​Пенсионерам Сургута напомнили об 11 бесплатных дачных маршрутах 480
  5. ​В западно-жилой район Сургута подали ГВС 444
  6. ​В Сургутском районе при ДТП пострадал водитель 431
  7. Тарифы на электроэнергию в Югре вырастут на 8,7 процента 409
  8. В Сургуте пройдут антитеррористические учения 26 июня 395
  9. ​Сургутянка доверилась мошенникам и лишилась 53 тысяч рублей 394
  10. В Сургуте два маленьких велосипедиста получили переломы костей черепа 387
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4095
  2. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 2608
  3. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 2154
  4. ​На пост мэра Сургута претендуют еще четыре человека 1990
  5. ​Депутат Думы Югры Ринат Айсин заявился на пост мэра Сургута 1869
  6. Пешеходный маршрут «Сургутский Кремль» открыт для широкой аудитории 1829
  7. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 1733
  8. ​В Сургуте иномарка влетела в ТЦ 1630
  9. ​Главный дорожник ХМАО переходит на работу в правительство Алтая 1566
  10. Время, вперёд! 1533
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 6689
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 6201
  3. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5920
  4. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5502
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5323
  6. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4577
  7. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4437
  8. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4095
  9. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 3988
  10. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3742

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика