В Тюменской области подготовлены рабочие места для подростков

С 24 по 28 июня в Тюменской области проходит тематическая неделя, посвященная работе органов службы занятости населения. В рамках недели запланирована обширная профориентационная программа для подростков, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В районах области пройдут профориентационные акции «Летний лагерь – территория профориентации», знакомящие подростков с рынком труда и самыми востребованными профессиями, а также профтуры на предприятия региона, направленные на повышение престижа рабочих профессий.

24 июня в Тюмени проходит уникальное мероприятие, которое поможет школьникам старше 14 лет найти работу на лето и получить ценный опыт. Ярмарку трудоустройства для несовершеннолетних «Трудовая занятость подростков» организует кадровый центр «Работа России».

Рабочие места, подходящие для трудоустройства несовершеннолетних, предложат работодатели из различных отраслей. Подростки старше 14 лет на период летних каникул смогут найти себе работу по вакансиям: помощник швеи, повар-кассир, помощник библиотекаря, официант, документовод, агент по рекламе и др.

Неделя занятости завершится крупнейшим кадровым событием года – 28 июня состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства. Мероприятия ярмарки будут направлены на широкую семейную аудиторию, сообщают организаторы.