Россияне массово отказываются от поездок в Крым. Это началось в минувшие выходные, когда под ударом оказались сразу три популярных у туристов южных региона: атака на Севастополь, теракты в Дагестане, перестрелка у КПП на границе России и Абхазии, пишет Forbes.
По данным Ассоциации туроператоров России, продажи туров в Крым сократились на 20%, ожидается, что будет аннулировано 3–5% уже оплаченных поездок.
Владельцы отелей в Крыму отмечают, что клиенты напуганы, они отменяют бронирования и требуют вернуть деньги. «До середины сентября мы были заполнены на 80%, но сейчас получаем по одной отмене бронирования в минуту», — рассказала изданию владелица мини-отеля в Учкуевке. Она предположила, что придется закрыть отель, так как «сезона, скорее всего, уже не будет».
Российский Союз туриндустрии также рекомендует воздержаться от поездок в Дагестан, в то время как совет безопасности Абхазии уверяет, что на территории этой страны нет угрозы для туристов.
и безопасная Феодосия. Крым готов принять всех отдыхающих. Впрочем, можно переключится и на внутренний туризм. К примеру есть Югра. Можно посетить места, приближённый к роману Вячеслава Шишкова «Угрюм- река»- это Витим, Ленск, Туруханск в Красноярском кран (Крайск в романе «Угрюм-река»).
В Сургуте полюбился «Мангазейский ход». Мангазея это город на реке Таз, построенный казаками из Тобольска, Сургута, Березово и Томска в 1607 году за 300 км от впадения реки в Тазовскую губу. «Златокипящая Мангазея». Однако в 1620 году московский Царь запретил продавать пушнину морским путём. И правильно сделал. Ибо европейские конкуренты превратили бы Московскую казну в нищую. После этого Мангазея пришла в упадок, а два пожара 1637 и 1642 году практически ничего не оставили от торгового города. Ничего. Даже место Мангазеи сегодня не могут найти. А потому Мангазея сегодня превратилась в миф. В 1662 году московский Царь повелел основать новую Мангазею на Енисее, при слиянии реки Тунгуски и Енисея. Так возник острог и город Туруханск. Туруханск известен местом ссылки коммунистических вождей Якова Свердлова и Иосифа Сталина. Что имели ввиду идеологи «Мангазейского хода» в Сургуте? По факту на старую Мангазею Царь наложил экономические санкции, чтобы пушнина без пошлины не утекала на русофобский Запад морским путём. Она исчезла несколько десятилетий после наложения санкций. Новая Мангазея -Туруханск после завершения эры пушнины, как мягкого золота, тоже пришла в упадок. А с какого перепуга прославлять Мангазею в Сургуте? Мангазею как миф? А фактически к Сургуту Мангазея ни новая, ни старая никакого отношения не имеют.