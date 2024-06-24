Глава республики Дагестан подписал указ о трехдневном трауре

В Дагестане объявили трехдневный траур, который продлится 24, 25 и 26 июня. Указ подписал глава республики Дагестан Сергей Меликов. Информация об этом указана в телеграм-канале «Администрации главы РД».

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов. В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги», — говорится в сообщении.

Учреждения культуры и телерадиокомпании, находящиеся на территории Дагестана, отменят все развлекательные мероприятия и передачи.

«Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», — добавили в сообщении.

Напомним, что 23 июня в Дагестане произошел ужасный теракт — вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По предварительным данным, жертвами трагедии стали 15 сотрудников полиции, несколько граждан, включая священника и охранника храма.