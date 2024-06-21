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В отдалённых населённых пунктах Тюменской области строятся SMART-ФАПы

Новые SMART-ФАПы строятся в деревне Маслова и посёлке Сибиряк

В отдалённых населённых пунктах Тюменской области строятся SMART-ФАПы
vk.com/oblzdrav72

Новые SMART-ФАПы строятся в деревне Маслова и посёлке Сибиряк Тюменской области. Возведение двух современных фельдшерско-акушерских пунктов в отдалённых населённых пунктах стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

На строительных площадках побывали главный врач областной больницы номер три Дмитрий Бойко и заместитель главы Тобольского района Максим Александров. Подробно осмотрев места возведения, главврач отметил, что строительство идет по графику.

SMART-ФАПы – это инновационные медицинские учреждения, оснащённые передовыми технологиями, которые позволяют значительно улучшить качество медицинской помощи и обеспечить своевременное медицинское обслуживание. В строящихся пунктах будут использоваться телемедицинские системы, с их помощью фельдшеры и акушеры смогут передавать результаты исследований и консультироваться с врачами-специалистами Областной больницы № 3.

«Новые фельдшерско-акушерские пункты будут принимать пациентов в комфортных и безопасных условиях, которые отвечают всем требованиям современной медицины», – подчеркнул Дмитрий Бойко.


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21 июня в 18:51, просмотров: 269, комментариев: 0
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