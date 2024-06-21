В парках и скверах Тюмени установят камеры

В Тюмени состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Тюменской области, сообщает региональный департамент информатизации.

Участники заседания, которое прошло под председательством заместителя губернатора Павла Белявского, обсудили вопросы дальнейшего развития АПК «Безопасный город» в регионе, в частности увеличение количества мест, оснащенных системами видеонаблюдения.

Так, 513 новых систем видеонаблюдения будут поэтапно введены в эксплуатацию в течение 2024 года. СВН разместят на территориях парков, скверов, набережной, озелененных территориях города Тюмени.

В рамках заседания также принято решение о проведении в Тюменской области пилотного проекта по использованию нового модуля видеоаналитики, распознающего силуэты. Такие функциональные возможности могут быть использованы для поиска пропавших людей, осуществления розыскной деятельности силовых структур. В случае успешной реализации пилотного проекта будет рассматриваться вопрос о внедрении модуля видеоаналитики на постоянной основе, отмечают в департаменте информатизации.