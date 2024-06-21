Вузы и ссузы Тюменской области представили программы на фестивале «Маяк»

Профориентационный фестиваль «Маяк» состоялся в Тюмени на площади 400-летия города. 19 июня на одной площадке собрались 19 ВУЗов, колледжей и техникумов Тюменской области, сообщает региональный департамент образования и науки.

Фестиваль посетили более 4000 человек. На мероприятии можно было увидеть учащихся школ, их родителей, а также студентов, которые думают о параллельном образовании. Всех гостей знакомили собразовательными учреждениями и с перспективными работодателями.

В павильонах были развернуты импровизированные производственные площадки, организованы увлекательные квесты и мастер-классы. Здесь непросто рассказывали о профессиях, но и дали возможность попробовать себя в деле. Например, можно было проверить исправность нефтеналивных резервуаров или произвести подключение электрооборудования в очках виртуальной реальности, научиться завязывать морские узлы икрепления, попробовать себя в роли косметолога или примерить на себя обмундирование спасателя. Главная задача таких наглядных презентаций –помочь ребятам определиться с профессией, а затем уже и с учебным заведением.

По словам директора департамента образования и науки Вероники Ефремовой, фестиваль «Маяк» является одной из добрых традиций региона. Обращаясь к школьникам и абитуриентам, она сказала:

«Правильный выбор, это в том числе, наше тюменское образование. Вы наверняка знаете, с какими блестящими успехами 11 классы завершают этот учебный год. А теперь пора выбора. Делайте выбор в сторону региональных образовательных учреждений среднего и высшего образования. Они все очень качественные, обеспечены всем необходимым и, что самое главное, рядом с ними стоит огромный пул индустриальных партнеров, которые с нетерпением ждут их выпускников».