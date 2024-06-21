26 команд примут участие в семейном фестивале ГТО в Тюмени

Фестиваль всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» для семейных команд скоро пройдет в Тюмени. 29 и 29 июня более ста участников всех возрастовсоберутся на спортивном празднике, посвященном 10-летию ВФСК ГТО и Всероссийскому марафону «Земля спорта».

Как сообщают в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования,в Тюмень приедут26семейных команд из всех муниципальных образований области.

Спортивный фестиваль ГТО развернется на нескольких площадках. 28 июня в спортивном центре «Олимпия» пройдут соревнования по плаванию.В этот же день в тюменском региональном отделении ДОСААФ России участники будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки. 29 июня семьи приступят к выполнению нормативов по гимнастическим и беговым дисциплинам в Легкоатлетическом манеже.

В августе этого годав городе ТомскесостоитсяВсероссийский фестиваль ГТО.У сильнейшейсемейной командыТюменской областибудет возможность представить регион на Всероссийском фестивале.

Напомним, что к участию в семейных соревнованиях ГТО допускаются команды с участниками в возрасте от 9 до 69 лет, не имеющих ограничений по здоровью. В составе команды должно быть не менее 4 человек