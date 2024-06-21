Посевные работы в Тюменской области заняли 1,5 месяца

Тюменские аграрии завершили посевную. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на своей странице в соцсети.

Под яровым севом заняты более 816 тысяч гектаров, а под озимыми культурами – более 2,5 тысячи гектаров полей региона. Губернатор добавил, что в областипосеяны и всходят пшеница, овес, ячмень, рожь, горох, кукуруза, рапс, подсолнечник, горчица, лен, картофель, капуста, свекла, морковь, лук и различные виды салатов и зелени.

Как отмечают в региональном департаменте АПК, посевные работы заняли чуть более 1,5 месяцев. Сегодня активная фаза посевной кампании в Тюменской области завершилась, остались небольшие площади, где работа продолжается, в основном это посадка овощей поздних сортов.

«Особым испытанием для наших производителей в этом году стал паводок. Под водой оказалось больше 40 тысяч гектаров пашни. Чтобы снизить риски, аграрии оперативно пересмотрели структуру посевных площадей, нашли резервы. В результате не засеяли 30 тысяч гектаров, это не больше 4% от планируемой площади. Поэтому урожай рассчитываем собрать в пределах средних многолетних объемов. Критических рисков для продовольственной безопасности нет», – подчеркнул глава региона.

В настоящее время тюменские аграрии продолжают трудиться в полях – ведут работу по защите посевов от вредителей и болезней. В трех районах области, Исетском, Казанском и Упоровском, стартовали работы по заготовке кормов для животных.