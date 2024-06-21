Госдума рассмотрит законопроект о запрете рекламы на признанных экстремистскими ресурсах

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы на информресурсах, деятельность которых признана нежелательной, а также на сайтах и платформах, чья работа запрещена в России. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента. В числе авторов законопроекта - депутаты и сенаторы Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Андрей Луговой и Андрей Клишас.

«У Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и сейчас большая аудитория в России. Многие продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя блокировки через VPN. И это позволяет той же компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) зарабатывать на рекламном российском рынке. Немалый доход пускается на создание и распространение экстремистского контента, а также поддержание интереса к этим площадкам», — заявил Александр Хинштейн.

По его словам, данный законопроект - «последовательный шаг в области защиты информационной безопасности страны». «Эту лазейку для недоброжелателей Россия окончательно закроет: ресурсы и платформы, которые встали на путь антироссийской борьбы, не должны и не будут зарабатывать на нашем рынке», — добавил председатель думского комитета.

Ранее в России приняли закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов. Закон запрещает как размещать рекламу у иноагентов, так и рекламировать их ресурсы.