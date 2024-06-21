Межрегиональная конференция «Дом, который построил ты» состоялась в Тюмени

Межрегиональная конференция «Дом, который построил ты» проходит в Тюмени. Главными темами мероприятия стали специфика помощи людям, оставшимся без крова, и изучение успешного опыта Тюменской области и других регионов по оказанию медицинской помощи бездомным. Об этом сообщает региональный департамент соцразвития.

В работе конференции принимают участие представители органов власти, руководители общественных организаций, органов социальной защиты населения, учреждений здравоохранения из различных регионов РФ и организационная группа МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы».

«Межведомственное взаимодействие социальных и медицинских служб – это основа в оказании помощи бездомным в нашем регионе. Эту работу усиливает крепкое и плодотворное сотрудничество с негосударственным сектором, заинтересованным в оказании помощи уязвимой категории граждан», – отметил директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

В Тюменской области, помимо государственныхсоциальных услуг, людям без определенного места жительства поддержку предоставляют две негосударственные организации – Центр помощи «Милосердие» и Дом милосердия «Богадельня». Негосударственные поставщики социальных услуг имеют медицинские лицензии и получаютрегиональную поддержку.

Конференция организована во исполнение поручения президента России Владимира Путина распространить тюменский опыт помощи бездомным на другие регионы. Организаторами мероприятия сталидепартамент социального развития Тюменской области и международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы».