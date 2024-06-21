Депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон о шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%

Госдума приняла в первом чтении законопроект о пятиступенчатой прогрессивной шкале НДФЛ. Депутаты поддержали поправки на заседании 20 июня. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

«Это дополнительные средства для финансирования новых нацпроектов, выполнения поручений Президента. Увеличатся вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, в развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий», — высказался председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Если закон все-таки примут, то НДФЛ будет рассчитываться следующим образом:

13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Повышенные ставки будут применять не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. По оценке Минфина, изменение шкалы затронет около двух миллионов человек из 64 млн плательщиков НДФЛ (или 3,2%), подчеркивают в РКБ.

Помимо этого, изменения в законопроект введут налоговый аналог кешбэка для семей с двумя и более детьми с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Реальная ставка налога для них за счет частичного возврата составит 6%.