Более тысячи человек погибли на хадже в Мекке

Во время хаджа в Мекке погибли более тысячи человек, большинство из них были незарегистрированными паломниками. По данным Agence France-Presse, основанным на их подсчетах, многие умерли от жары, так как в ходе паломничества температура в окрестностях Мекки достигала более 50 градусов Цельсия.

В числе погибших были пять граждан России, пишет РИА Новости. Трое из них совершали хадж с нарушением саудовского законодательства.

Хадж начался 14 июня и длился пять дней. По данным властей, в нем приняли участие 1,8 млн человек. Паломники массово гибнут во время хаджа практически ежегодно в результате жары и давки. Самая массовая гибель произошла в 2015 году - тогда зафиксировали 2,1 тыс. смертей.