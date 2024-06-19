Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года

С начала 2024 года из России выслали более 30 тысяч иностранных граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 000 иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 000 иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад», – сказала она.

По итогам первого этапа операции «Нелегал – 2024» за пределы России депортировали около 9 тысяч иностранцев. Более 11 тысячам иностранных граждан отказали во въезде в страну. За незаконное трудоустройство мигрантов к административной ответственности привлекли свыше 6 тысяч работодателей.

Кроме того, силовики возбудили порядка 2 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом. Было установлено более 150 лиц, находящихся в розыске.

В результате, по данным полиции, число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, за 5 месяцев 2024-го сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.