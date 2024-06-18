«Леруа Мерлен» получит новое название в России

Сеть гипермаркетов товаров для дома и ремонта «Леруа Мерлен» в России сообщила о ребрендинге. Компания продолжит работу под названием «Лема́на ПРО» (Lemа́na PRO). Ребрендинг пройдет в несколько этапов, пишет РБК.

Обновленное название отражает основные стратегические приоритеты компании, объяснили в пресс-службе сети:

LE — LEADER (фр.) — лидер рынка,

Ma — MAISON (фр.) — дом, пространство,

Na — NATURE (фр.) — экологическая и социальная ответственность,

PRO — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов».

По планам компании, процесс ребрендинга пройдет поэтапно: первые магазины получат новые логотипы и фирменный стиль до конца 2024 года, а весь процесс завершится к 2025 году.

Компания «Леруа Мерлен» начала свою деятельность в России в 2004 году и в настоящее время насчитывает 112 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров. В компании работают более 45 тысяч сотрудников.