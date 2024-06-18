Россияне не хотят, чтобы их дети работали кассирами и блогерами

Дворник, кассир, уборщик - эти профессии россияне считают самыми нежелательными для своих детей. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 1600 матерей и отцов из всех округов страны.

«8% россиян не хотят, чтобы их дети стали дворниками. По 6% больше всего боятся, что их наследники будут работать продавцами или уборщиками. По 5% считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских. Еще 5% по-настоящему страшит перспектива оказаться родителями блогера», - говорится в сообщении.

4% опрошенных не хотят видеть своих детей учителями и столько же - военнослужащими. 3% опасаются, что подрастающее поколение устроится работать охранниками или водителями. Аналогичное количество будут не рады детям-чиновникам и детям-врачам.

Эксперты сервиса отмечают, что отцы больше всего боятся, что дети устроятся в полицию, охрану или госаппарат. А матери не хотят для детей грязной и тяжелой работы: дворниками, уборщиками и грузчиками.