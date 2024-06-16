Россияне стали лояльнее к служебным романам

В России меняется отношение к романтическим связям на рабочих местах, свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob. Согласно данным исследования, каждый второй работодатель равнодушен к романтическим отношениям среди сотрудников, а каждый третий не видит проблем в романах между руководителями и подчиненными.

Среди работающих россиян 24% уверены, что романтические отношения в коллективе не влияют на работу, а 8% отмечают их положительное влияние. Тем не менее, 41% респондентов убеждены, что служебные романы могут негативно сказываться на рабочем процессе.

Отношение к романам между подчиненными и руководителями также разнообразно: 13% россиян относятся к ним нейтрально, в то время как только 7% участников опроса говорят о положительном влиянии таких отношений. Более половины россиян (52%) высказывают критику в адрес подобных связей.

Россияне, имеющие опыт романтических отношений на работе, склонны считать их положительными или, по крайней мере, нейтральными по отношению к трудовой деятельности.

Интересно, что в России каждый двадцатый человек находит свою вторую половинку именно на рабочем месте.

HR-специалисты чаще других выражают негативное отношение к романтическим связям в коллективах. Среди HR-менеджеров 20% относятся нейтрально к романам между коллегами, при этом 10% считают, что такие отношения способствуют делу. Однако более половины (51%) убеждены, что романтические связи мешают нормальной работе.