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​Р-ФОН прошел тесты и испытания

Отечественный смартфон готовят к выходу на рынок

​Р-ФОН прошел тесты и испытания
Фото: Д.Павленко

Лаборатория МегаФона провела тестирование Р-ФОНа, российского смартфона, который готовится к выводу в розничную продажу. Смартфон прошел весь набор начальных испытаний и базовых тестов на работу основных систем в сетях мобильной связи.

В ходе тестов смартфона Р-ФОН (модель RT001, произведен 26 марта 2024 года) специалисты провели исследование базовых функций нового аппарата. В частности, была проверена работа операционной системы, сотовой связи (звонки, отправка SMS, переключение между сетями различных стандартов), а также функционирование Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, лаборатория провела на новом аппарате проверку целого ряда пользовательских сценариев, в ходе которых проводилась комплексная оценка работы нового устройства.

Лаборатория Мегафона (Центр по исследованию и тестированию оборудования) была создана в 2008 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день лаборатория проводит проверку всего оборудования, поступающего в розничную сеть. Кроме того, на мощностях центра осуществляется тестирование оборудования по заказу других операторов связи, а также независимых вендоров, выходящих на рынок РФ. Ежегодно в лаборатории тестируется примерно 150 наименований различных устройств. В лаборатории имеются специальные экранированные комнаты, защищённые от внешнего электромагнитного воздействия, а инфраструктура лаборатории обладает всеми функциональными узлами настоящей сети: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет.

По итогам каждого этапа тестов полученные в лаборатории данные передавали производителю смартфона – компании «Рутек». Руководство лаборатории и компании «Рутек» договорились о проведении следующей итерации тестов в конце июня.

Р-ФОН является совместным проектом двух российских компаний АО «НТЦ ИТ РОСА» и АО «Рутек». Смартфон был представлен в декабре прошлого года. Сборка Р-ФОНа осуществляется на собственном производстве АО «Рутек» в Саранске, на территории «Технопарк-Мордовия», при поддержке правительства Мордовской области. Смартфон работает на основе мобильной операционной системы РОСА Мобайл. Важным фактором безопасности Р-ФОН является наличие написанных инженерами РОСА драйверов, обеспечивающих работу аппаратных компонентов смартфона. Р-ФОН включен в реестр отечественного оборудования Минпромторга.

«Вывод на рынок нового смартфона, тем более на собственной ОС – очень ответственный шаг. Поэтому крайне важно оказать содействие производителю Р-ФОНа, который сейчас готовится к коммерческому запуску своего первого продукта, по проверке корректности работы устройства в сети оператора, — говорит руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония. В нашей лаборатории есть все необходимое для тестирования и последующего совершенствования смартфонов».

«Мы готовимся к выходу на потребительский рынок и внешняя экспертиза нашего продукта, тем более от крупного оператора сотовой связи, для нас крайне полезна и важна. Мы не только хотим выпустить на рынок достойную альтернативу, но и стремимся сделать аппарат, который будет значимо обходить по работоспособности зарубежные аналоги, поэтому все результаты теста в лаборатории мы уже взяли в работу для улучшения нашего гаджета», — добавил генеральный директор «Рутека» Дмитрий Иванников.


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15 июня в 15:28, просмотров: 744, комментариев: 0
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