В Тюменской области создали новый экологический маршрут

14 июня в Тюменском районе на 12 км Салаирского тракта открывается новый экологический маршрут. Это проект Тюменского колледжа производственных и социальных технологий «Сибирская экологическая тропа». Педагоги и студенты оборудовали экотропу на территории своего учебно-производственного предприятия. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Специально оборудованный экскурсионный маршрут протяженностью 1,5 км проходит через пять основных тематических станций. На станциях гостей будут встречать волонтеры – студенты колледжа. Путешествуя по экотропе, посетители узнают об основах туризма, экологии и природосбережения, любопытные факты о растительном и животном мире региона, поучаствуют в различных активностях и увидят уникальные арт-объекты, изготовленные из природных материалов.

Авторы проекта отмечают, что маршрут проводится по трем основным сценарным трекам. Каждый трек предполагает интерактивный сценарий с игровыми элементами, работой в команде, прохождением квестов. Они рассчитаны на разные целевые группы: дети 7-10 лет, дети 11-14 лет, а также старшеклассники, студенты и взрослое население.

Накануне торжественного открытия для группы школьников и представителей департамента лесного комплекса провели пробную экскурсию. С 14 июня все желающие смогут активно и познавательно прогуляться по «Сибирской экологической тропе».