В Тюмени состоялся этнофестиваль «Мост дружбы»

Этнофестиваль «Мост дружбы» в День России открыл губернатор Тюменской области Александр Моор. На площади 400-летия Тюмени глава региона вместе с представителями национально-культурных объединений области спел гимн Российской Федерации. Праздник собрал людей нескольких десятков национальностей, проживающих в Тюменской области.

Губернатор поздравил жителей и гостей Тюмени с главным государственным праздником нашей страны: «Россия – это огромная семья, наш общий дом. Многие века люди разных национальностей и вероисповеданий живут здесь в мире и согласии. Каждый народ внес свой вклад в создание, укрепление и развитие нашего государства. Наша с вами задача – сохранить и приумножить это богатство, передать наследие будущим поколениям».

Более 20 этнокультурных экспозиций было подготовлено общественными национально-культурными объединениями региона. Гости фестиваля смогли посетить чум, юрту, русскую горницу и другие национальные жилища народов Тюменской области, познакомиться с рецептами приготовления национальных блюд, принять участие в народных играх и мастер-классах. На главной сцене фестиваля выступили творческие коллективы.

Площадка фестиваля – отличная возможность показать подрастающему поколению, какая разнообразная в нашей стране культура и обычаи, и как мы можем мирно жить вместе, подчеркнул Александр Моор.