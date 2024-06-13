Каждый пятый россиянин готов знакомиться на Госуслугах

Знакомиться на Госуслугах согласны только 23% россиян, следует из результатов опроса сервиса Superjob. В целом к знакомствам в Интернете положительно относится каждый второй опрошенный.

«Только 23% россиян поддерживают данную инициативу. 41% категорически против: «Незачем засорять Госуслуги»; «Для этого есть социальные сети и приложения»; «Депутаты должны решать государственные вопросы», - отмечают авторы опроса.

С предложением открыть на Госуслугах раздел для знакомств выступил депутат Госдумы Владимир Милонов. Он заявил в интервью Газете.ру, что портал позволит идентифицировать людей и не допускать к знакомствам ботов и агентства. Также Милонов считает, что ресурс защитит граждан от мошенников и «профурсеток».