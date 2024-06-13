Шесть банков России не повысят первоначальный взнос по ипотеке

Повышать первоначальный взнос по льготной ипотеке не планируют шесть банков. Среди них — «Абсолют банк», банк «Дом.РФ», Совкомбанк, Промсвязьбанк (ПСБ), Новикомбанк, «МТС банк». Об этом сообщили РИА Новости Недвижимость со ссылкой на опрошенные кредитные организации.

«Что касается собственных рыночных программ банка, взнос начинается от 15%, на текущий момент мы не планируем его пересматривать», — заявил вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.

Также топ-менеджер напомнил, что для «Семейной», «Дальневосточной и Арктической ипотеки» и программы для ИТ-специалистов минимальный размер первоначального взноса составляет от 20% от стоимости жилья, для «Льготной на новостройки» — от 30%.

«ПСБ не планирует повышать первоначальный взнос по ипотечным программам", — сообщила пресс-служба Промсвязьбанка.

К данным словам присоединились и остальные банки — Совкомбанк, Новикомбанк, «Абсолют банк» и «МТС банк».