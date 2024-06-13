Турпоток в России вырос более чем в два раза

За неполные шесть месяцев 2024 года в Россию приехали 400 тысяч иностранных туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года турпоток вырос в два с лишним раза. К 2030 году в стране ждут 14 млн путешественников из-за рубежа, рассказали в «АТОР» со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«По итогам шесть месяцев 2023 года Россию с туристическими целями посетили 187,8 тыс иностранцев», − добавили в Ассоциации.

В том числе росту турпотока способствует электронная виза, подчеркивает Решетников. 50% электронных разрешений на въезд в Россию было получено гражданами Китая, 20% − Саудовской Аравии.

Также ведутся переговоры о полной отмене виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой. Ряд соглашений по безвизовому режиму планируют подписать до конца года.