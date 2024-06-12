Роскомнадзор рассматривает блокировку звонков из-за границы по умолчанию

В России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за границы для борьбы с мошенничеством. Такую меру сейчас рассматривает Роскомнадзор, который фиксирует многократный рост мошеннических звонков из других стран, пишут «Известия».

Предполагается, что абонент сможет выбирать, принимать или не принимать звонки из-за рубежа или разрешить звонки из-за границы только из списка контактов.

«Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов»,— отметили в пресс-службе ведомства.

По словам экспертов, число нежелательных спам-звонков из других стран продолжает расти. При этом сотрудникам правоохранительных органов сложно расследовать подобные мошенничества.

«Если посмотреть на количество денежных средств, которые тем или иным способом уводят со счетов граждан, то становится ясно, что это действительно серьезная проблема, с которой нужно бороться», - сказал изданию начальник отдела по информационной безопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко.