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​Сенаторы побывали на строительстве нового корпуса больницы в Тюмени

Сенаторы убедились, что тюменской больнице нужен новый корпус

​Сенаторы побывали на строительстве нового корпуса больницы в Тюмени
Фото: freepik.com

В рамках выездного совещания Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, прошедшего в Тюмени, сенаторы ознакомились с работой по реализации постановления СФ РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области», принятого в июне 2023 года.

Один из объектов, который упомянут в постановлении Совета Федерации – новый приемно-диагностический корпус Областной клинической больницы № 2 в Тюмени. Потребность в строительстве корпуса возникла из-за высокой нагрузки на действующее отделение.

Сенаторы побывали на строительстве нового здания, где планируется разместить приемное, реанимационное и хирургическое отделения, а также операционный блок.

«Сенаторы убедились, что этот корпус, безусловно, необходим региону. Медучреждение работает, как больница неотложной помощи, и в пиковые дни принимает более 1 300 пациентов, что в два раза превышает суточную пропускную способность», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как сообщил глава региона, ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит медучреждению принимать до 1,6 тысячи пациентов в сутки. В настоящее время идет разработка проекта, эту работу планируется завершить до конца 2024 года.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 210, комментариев: 0
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