В Тюмени прошло выездное совещание Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Сенаторы оценили опыт реализации в регионе решений о комплексном развитии территорий, а также ознакомились с предложениями тюменских строителей о совершенствовании механизмов строительства социальных объектов в рамках КРТ.

На данный момент в Тюменской области реализуется 27 проектов с использованием механизма КРТ. Площадь застройки охватывает территорию площадью более 397 гектаров. Благодаря КРТ из аварийного жилья уже переселены свыше 1 380 человек. В общей сложности планируется возвести 3,6 миллиона квадратных метров современного комфортного жилья.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко высоко оценил деятельность по КРТ в регионе: «Тюменская область и город Тюмень – лидеры по комплексному развитию территорий. То, что мы увидели, впечатляет. Территория, которая отводится под КРТ, правильно застраивается. Мы разговаривали с людьми, которые там живут. Мы посмотрели благоустроенные дворы. Есть возможность жить комфортно и безопасно. Это очень важно».