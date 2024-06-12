Егор и Мария Феденко признаны Многодетной семьей года Тюменской области

В этом году 74 семьи из Тюменской области стали участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». 10 июня в Тюмени подвели итоги регионального этапа и в ДК «Нефтяник» вручили награды победителям и призерам, сообщает департамент социального развития.

Всероссийский конкурс «Семья года» проходил уже в девятый раз. Семьи из Тюменской области принимают участие в конкурсе с момента его основания и ежегодно входят в число его победителей на федеральном уровне.

Традиционно победителей определили в пяти номинациях. Первое место в номинации «Многодетная семья» заняли Егор и Мария Феденко из Армизонского района. Роман и Виктория Гвоздковы из Тюмени стали победителями в номинации «Молодая семья». Лучшей «Сельской семьей» признаны Денис и Альбина Пузиковы из Сладковского района. В номинации «Семья – хранитель традиций» первыми стали Илья и Эльмира Зубаревы из Ялуторовского района. Иван и Валентина Рубан из Ишимского района – победители номинации «Золотая семья». Также департаментом социального развития Тюменской области была учреждена специальная премия общественного признания.

Всероссийский конкурс «Семья года» проходит по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты РФ. Организатором тюменского регионального этапа является департамент социального развития Тюменской области, региональный центр «Семья» координирует проведение конкурса.