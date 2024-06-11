Россияне сочли зарплаты депутатов и айтишников неоправданно высокими

В России депутаты и IT-специалисты возглавили топ профессий с неоправданно высокими зарплатами. Это следует из результатов опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1600 работающих россиян из всех округов страны.

«17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте — специалисты IT-сектора с 13% голосов опрошенных, на третьем месте — госслужащие (8%). Интересно, что годом ранее программисты находились на третьей строке рейтинга с 6% голосов, а чиновники - на втором с 13%», - сказано в сообщении.

На четвертом месте рейтинга оказались руководители и директора - 7% респондентов считают их зарплаты неоправданно высокими. По мнению 5% опрошенных, переоценены профессии менеджеров различных направлений, столько же россиян считают слишком высокими доходы футболистов. О больших гонорарах артистов и блогеров заявили 4% и 3% россиян соответственно.

Интересно, что мужчины чаще называли неоправданно высокими зарплаты депутатов и чиновников, а женщины чаще говорили о баснословных доходах блогеров.