В Тюмени возведут арендный дом

В первый день работы на XXVII Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Моор заключил четыре соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и крупными федеральными компаниями.

Два соглашения подписано с ДОМ.РФ. Как отметил Александр Моор, регион более десяти лет плодотворно сотрудничает с ДОМ.РФ. Работа идет по целому ряду направлений: вовлечение в оборот земельных участков, обеспечение застройщиков проектным банковским финансированием, строительство дорожных и инженерных объектов с использованием механизма инфраструктурных облигаций.

«Во многом благодаря этому нам удается поддерживать на высоком уровне темпы жилищного строительства. Наша совместная деятельность повышает инвестиционную привлекательность региона, создает условия для комфортной жизни людей», – подчеркнул глава региона.

Первое соглашение, которое подписали губернатор и генеральный директор АО «ДОМ РФ» Виталий Мутко, касается строительства 226-квартирного арендного дома в Тюмени. Его заселение запланировано на первую половину 2026 года.

Второе соглашение с компанией касается внедрения современных энергоэффективных технологий и «зеленых» стандартов жилищного строительства. Александр Моор заявил, что Тюменская область готова реализовывать пилотные проекты в этой сфере.

Подписано соглашение с компанией «Росагролизинг». Документ будет способствовать техническому перевооружению аграрных предприятий Тюменской области.

Также глава региона заключил соглашение с корпорацией «Синергия». Оно направлено на создание в Тюменской области учреждений среднего образования цифрового профиля и строительство сети современных туристических глэмпингов.