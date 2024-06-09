Число контрольных работ в российских школах не будет превышать 10%

Количество контрольных работ в школах, помимо всероссийских проверочных работ (ВПР), с 1 сентября этого года уменьшится до десяти процентов учебного времени, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

«С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более десяти процентов учебного времени, — заявил он на полях Петербургского международного экономического форума. — А все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить».

Кроме того, все контрольные, которые школы проводят не в рамках ВПР, будут согласовываться с Рособрнадзором.

Сейчас, по словам Музаева, доля контрольных в некоторых школах доходят до 25-40 процентов от общего учебного времени.