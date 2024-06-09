Опрос: как поступают работники, когда увольняется начальник?

Вслед за свои руководителем с работы может уйти каждый шестой сотрудник — об этом свидетельствуют результаты очередного соцопроса SuperJob, проведенного в 371 населенном пункте с 26 мая по 5 июня. В нем приняли участие 1600 человек.

«Когда увольняется непосредственный руководитель, многие задают себе вопрос: стоит ли продолжать работать или уйти вместе с ним, — говорят авторы исследования. — В такой ситуации 17 процентов россиян предпочтут покинуть компанию вслед за начальником: пять процентов абсолютно уверены, что уволятся, а 12 процентов скорее готовы расстаться с работодателем. И напротив, 35 процентов скорее останутся в компании. 48 процентов абсолютно категоричны: увольняться вслед за руководителем они не станут».

Чаще решение о смене работы в таких обстоятельства принимают люди помоложе — в возрасте до 34 лет.Вместе с возрастом растет и увеличение лоляльности к компании, отмечают исследователи. Если смотреть с точки зрения гендера, то женщины более лояльны к работодателям, нежели мужчины: чаще о решении уходить вслед за руководителем заявляли последние.