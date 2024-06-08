Владимир Путин высказался на важные для страны темы на ПМЭФ 2024

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил с докладом об экономической ситуации в стране, перспективах развития на ближайшие года и других важных темах.

В частности, глава страны заявил, что России не нужна новая мобилизация. По словам президента, в 2023 году свыше 300 тысяч добровольцев пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооруженными силами. С начала 2024 года их подписали более 160 тысяч человек, сообщает РБК.

Кроме того, Путин рассказал о расширении новой версии семейной ипотеки, которую должны ввести с 1 июля 2024 года. «Для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен, здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом», — высказался президент.

Владимир Путин также озвучил предложение передавать бизнесменам земельные участки свалок бесплатно, если предприниматели расчистят территорию за свой счет. Подобное решение может решить вопрос нехватки средств на эти цель у муниципалитетов.

«Предлагаю следующее решение: если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий земельный участок в пользование или в собственность», — сказал глава.

На заседании затронули вопрос о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам. В 2016 закон был приостановлен. «Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо», — отметил президент.

Сейчас пенсия работающих пенсионеров увеличивается за счет накопленных пенсионных баллов от отчислений работодателя за предыдущий год, напомнили в РБК. Раз в год 1 августа СФР делает автоматический перерасчет страховой части без заявлений от пенсионера.