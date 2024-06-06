Ученые Тюмени и Беларуси будут сотрудничать в сфере сельского хозяйства

Государственный аграрный университет Северного Зауралья заключит соглашения о сотрудничестве с научно-учебными организациями Республики Беларусь, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Решение о сотрудничестве принято во время визита делегации ГАУ в Беларусь. Представители университета приняли участие в ХХVII международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию образования кафедры зоогигиены, экологии и микробиологии Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

«К юбилею кафедры мы привезли наши последние совместные опубликованные труды: учебник по гигиене сельскохозяйственных животных и птицы и монографию по инновационным кормовым добавкам в рационах птицы и свиней. Кроме того, ежегодно совместно с сотрудниками кафедры зоогигиены, экологии и микробиологии публикуем статьи в высокорейтинговых журналах, рекомендованных ВАК России и Беларуси», – отметил директор института биотехнологии и ветеринарной медицины университета Алексей Бахарев.

Договор на проведение совместных исследований с Институтом микробиологии НАН Беларуси, а также соглашение о сотрудничестве с Витебской государственной академией ветеринарной медицины в настоящее время находятся в стадии подготовки. На XI форуме регионов Беларуси и России, который состоится в Витебске 27-28 июня, планируется заключить соглашения о сотрудничестве.