В Тюменской области пройдет олимпийский день

Всероссийский олимпийский день готовятся активно встретить столица региона и муниципальные районы Тюменской области. Участников и зрителей спортивного праздника ждут насыщенные программы в Аромашевском, Нижнетавдинском, Юргинском, Ишимском, Тюменском районах, а также в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В этот день пройдут турниры по волейболу, баскетболу, шахматам, мини-футболу, настольному теннису, спортивной борьбе, армрестлингу, гиревому спорту, легкоатлетические массовые забеги, кроссы по пересеченной местности, фестивали ВФСК ГТО, веселые старты с элементами олимпийских видов спорта.

Экопарк «Затюменский» станет центральной площадкой празднования Всероссийского олимпийского дня в Тюменской области. Торжественное открытие мероприятия состоится 12 июня в 9:00.

В спортивном празднике примут участие прославленные тюменские спортсмены, победители, призеры, участники Олимпийских игр, представители спортивной отрасли региона. Для всех любителей спорта в экопарке будут организованы массовый забег с командой «5 верст» на 5 км, турниры и мастер-классы по баскетболу, настольному теннису, шашкам, лазерному биатлону, спортивное тестирование и много других развлечений.

Всероссийский олимпийский день, который в этом году пройдет в нашей стране уже в 35 раз, организован в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».