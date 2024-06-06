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​Масштабные тюменские проекты представил на выставке «Россия» Александр Моор

Александр Моор рассказал о перспективах развития Тюменской области

​Масштабные тюменские проекты представил на выставке «Россия» Александр Моор
Фото: admtyumen.ru

В Дни Урало-Сибирского макрорегиона на международной выставке-форуме «Россия» губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о перспективах развития региона, а также представил масштабные и амбициозные тюменские проекты.

Выступая на пленарной сессии, губернатор рассказал о тюменском промышленном технопарке «ДСК-500», который станет центром передовых исследований и разработок для нефтегазовой отрасли.

«ДСК-500» станет платформой, которая сможет максимально облегчить запуск проектов, крупнейшим в стране технопарком с испытательной инфраструктурой для нефтегазовой сферы», – сообщил Александр Моор, уточнив, что в технопарке планируется создать свыше 50 новых производств и более двух тысяч рабочих мест.

Также для региона принципиально важен проект создания в Тюмени межуниверситетского кампуса мирового уровня, сказал глава региона. Сейчас регионе работают шесть вузов, в которых учатся около 47 тысяч студентов. А к 2035 году численность молодых жителей Тюменской области в возрасте от 19 до 25 лет увеличится почти в два раза.

«Кампус, который мы строим в рамках национального проекта «Наука и университеты», создаст еще больше возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи. Станет новой основой технологического развития экономики региона», – подчеркнул губернатор.

Александр Моор рассказал о еще одном проекте региона, который планируется реализовать в туристической отрасли. За два месяца 2024 года Тюменская область поднялась с седьмого на пятое место в топе самых посещаемых регионов страны.

«Мы с удвоенной энергией взялись за разработку концепции туристско-рекреационного кластера вокруг областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Проект предполагает создание на территории 236 гектаров термального курорта всероссийского масштаба», – сообщил губернатор.

Двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр станут якорными объектами проекта, в результате реализации которого планируется создать три тысячи рабочих мест.


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06 июня в 23:25, просмотров: 158, комментариев: 0
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