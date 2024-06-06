Деревню Решетникова газифицируют по поручению Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема граждан принял решение о проведении газа в деревню Решетникова Исетского района.

По словам учителя начальных классов Ларисы Щапиной, которая обратилась к главе региона с просьбой о газификации, население в деревне возрастное, поэтому остро стоит вопрос приобретения и заготовки дров.

Уже в III квартале текущего года начнутся работы по газификации населенного пункта, их планируют завершить к концу следующего года. Однако, губернатор отметил: «Планы мы всегда ставим с запасом. Может появиться возможность подключения уже в начале 2025 года».

Также из Исетского района поступила просьба отремонтировать дорогу к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Рассвет. К 1 октября 2024 года планируют завершить дорожно-ремонтные работы.

Александр Моор отреагировал на запросы, которые поступили из Омутинского района. Он дал поручение об установке остановочного комплекса возле школы №2 в селе Омутинском. Работы по устройству заездного кармана, тротуара и монтажу остановки завершатся до 15 июля 2024 года.

Кроме того, в 1-м микрорайоне села Омутинского установят новую детскую площадку. Ее обустроят к 1 августа на месте демонтированного старого игрового комплекса.

Александр Моор дал соответствующие поручения главам Исетского и Омутинского районов Николаю Теньковскому и Олегу Кузнецову. На заместителей губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и Сергея Шустова возложен контроль за исполнением поручений.