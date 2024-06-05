Тинькофф Банк переименовали в Т-Банк

Тинькофф-банк получил новое название. Теперь он будет называться Т-банк, говорится в объявлении, опубликованном в телеграм-канале кредитной организации.

В банке переименование объяснили так: «Упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели «Т» в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов».

В кредитной организации добавили, что в феврале 2024 года был обновлен логотип банка, а теперь пришло время поменять название. «Мы хотим уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде, и заменить ее на что‑то более лаконичное и современное», - отметили в пресс-службе.

В приложении банка также переименовали голосового помощника - вместо Олега теперь Секретарь.

Обновление бренда будет происходить постепенно. Сначала оно коснется сайта и приложения, потом изменят юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов. Несмотря на ребрендинг, все продукты и сервисы банка продолжат работать в обычном режиме, заверили в банке.