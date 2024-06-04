В Тюмени отремонтировали детскую поликлинику

К 1 июня в преддверии Международного дня защиты детей завершился ремонт в детском филиале поликлиники №8 города Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Главный врач поликлиники Анатолий Смоляренко отмечает, что одним из наиболее заметных изменений пространства медучреждения стал перенос регистратуры. Теперь она располагается рядом с центральным входом, что позволяет пациентам задать вопросы сразу после входа в здание. Также претерпел изменения гардероб, став просторнее и комфортнее для пациентов.

В обновленном пространстве поликлиники было установлено электронное расписание приемов, сейчас оно отображается на большом экране. «От бумажных расписаний, требующих постоянного обновления, решили отказаться в пользу актуального графика, который высвечивается прямо из медицинской информационной системы», – прокомментировал главный врач.

Произошедшие изменения уже успели оценить маленькие пациенты и их родители – пространство стало не только удобнее, но и светлее и ярче.

«Теперь филиал радует глаз своей светлой и уютной атмосферой. Здесь стало просто замечательно! Светло, много солнца и воздуха. Именно в такой обстановке, радостной и комфортной, должны находиться дети», – считает главный специалист отдела развития медпомощи детям и службы родовспоможения регионального департамента здравоохранения Надежда Казакевич.