В 18 районах Тюменской области к началу июня стартовали ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На некоторых объектах дорожные ремонтные работы уже завершены, сообщает Главное управление строительства региона.

«Подрядные организации идут в графике. Уже готовы к приёмке участки региональных трасс в Нижнетавдинском и Тюменском районах. Хорошо стартовали дорожники в Заводоуковском городском округе. Большой объём работ выполнен на Обходе г. Тюмени», – сообщает Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области.

Дорожные службы активно выполняют фрезерование участков региональных дорог, вырубают кустарники, устраняют пучины и меняют ограждение. Главная цель нацпроекта – повышение качества жизни населения, поэтому работы на объектах, как правило, выполняются комплексно. Специалисты не только обновляют дорожное полотно, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры.

В Тюменской области ежегодно растёт объем ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году планируется привести в нормативное состояние более 254 км дорог, а также два моста и два путепровода.