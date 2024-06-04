Товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном за 2023 год увеличился в 1,5 раза

Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных связей обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым.

«Наши страны – давние добрые партнеры. Развитие и укрепление отношений с Казахстаном – один из приоритетов для правительства региона. Товарооборот между Тюменской областью и Республикой Казахстан за 2023 год увеличился почти в полтора раза», – отметил Александр Моор в приветственном слове.

Губернатор сообщил о региональном инструменте поддержки бизнеса в условиях санкционного давления – тюменским экспортерам на территории Республики Узбекистан с 2023 года предоставляются услуги по регистрации юридических лиц, открытию расчетных счетов и аренде производственно-складских помещений. Правительство Тюменской области рассматривает возможность масштабировать этот инструмент на территории других дружественных государств и готово реализовать подобный сервис в Республике Казахстан.

Высокопоставленный дипломат, в свою очередь, проинформировал, что в Республике реализуется специальная государственная программа. В ней предусмотрены меры для улучшения условий работы транспортных переходов через государственную границу между нашими странами.

Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между Тюменской областью и Республикой Казахстан будет продолжаться и развиваться.