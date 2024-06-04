Тюменские родители восьмерых детей приняли участие во встрече с президентом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с многодетными семьями из разных регионов страны. Во встрече с главой государства приняли участие тюменские родители восьмерых детей Андрей и Наталья Якунины, удостоенные ордена «Родительская слава».

Владимир Путин заявил, что именно вокруг интересов семьи и детей строятся практически все действия государства и решения в самых разных областях и сферах.

«Будем и дальше создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей. Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу, ради будущего», – подчеркнул президент.

Многодетный отец Андрей Якунин рассказал главе государства о своей деятельности – он создал и возглавляет организацию «Милосердие», которая помогает людям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации. Вместе с отцом трудятся старшие сыновья. Инициатива получила поддержку главы государства и региональных органов власти.

«Объединяя усилия таких вот людей, как вы, инициативных и добрых, государства, церкви, все мы будем добиваться общего успеха в поддержке. Вам большое спасибо за то, что уделяете этому столько личного времени. Я думаю, я вижу, что эта работа приносит вам удовлетворение, а в конечном итоге это же самое главное», – сказал Владимир Путин Андрею Якунину.