Минприроды готовит систему учета домашних животных

Министерство природы РФ прорабатывает систему, которая позволит вести в России учет домашних животных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответы правительства на вопросы депутатов Госдумы.

Систему готовят по поручению президента и правительства, говорится в ответе. Предполагается, что это поможет решить проблему брошенных и бездомных питомцев. Когда система заработает, не уточняется.

Ответственное отношение к животным закреплено в обновленной Конституции, поправки в которую приняли в 2020 году. Правда, обязательная регистрация домашних животных пока действует только в Подмосковье. Согласно закону, принятому Мособлдумой, владельцы обязаны ставить на учет собак, а кошек и других питомцев — по желанию. Животному присваивают личный номер, регистрация предусматривает чипирование.

Прошлым летом Путин подписал закон, который позволяет регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными, в том числе усыплять бродячих собак, отмечает РБК. Первыми эвтаназию животных разрешили власти Бурятии. На этой неделе аналогичные поправки в региональный закон приняли депутаты думы ХМАО.